МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. В Национальном центре «Россия» стартовал финал второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который в этом году проходит в формате масштабного праздничного фестиваля и выставки детских игр и авторских игрушек.