Popcaketv

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Отец Ивана Урганта рассказал, что будет с карьерой телеведущего дальше

Отец Ивана Урганта рассказал, что будет с карьерой телеведущего дальше

Иван Ургант устал отбиваться от хейтеров и просто не реагирует на них. Ивана после 24 февраля неоднократно обвиняли в предательстве из-за того, что он высказался против ситуации в Украине.

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