Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Villi sherbak
    Как говорил мне еврей и участник ВОВ есть евреи но есть и жиды. Меня пацана в это время удивило, но дожив до старости...«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВП...
  • Владимир Петров
    Мечта человечества - "юденфрай".«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВП...
  • Николай Евдокимов
    Почти каждую смен...

Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы: Перечень привёл эксперт

Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы: Перечень привёл эксперт

На фоне неоднозначных отношений между Москвой и Астаной, Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Казахстан. сейчас проходит стадию национализма, в своем развитии... быстро пройти видно не получается, а затягивать еще на несколько лет?.... может и наступит конец стране.... пример страна 404... Некоторых ничему не учит... Русские почти уехали, большая диаспора уйгуров... вот кто может вправить моЗг некоторым...
Ответить
11 час.
Silver Kont
Дык после демонстрации возможностей &quot;Орешника&quot; и едут ставить казахчушек раком, никаких мелкобритов  быть рядом с границами России не должно, и заигрываний с ними тоже... Так что, по сути, и едут ставить баев раком...
Ответить
7 час.
Гульнара Гумерова
А Казахстан договороспособен? Верится с трудом, что эти &quot;недобратушки&quot;, зараженные ненавистью к России и идолопоклонством перед пендосами и бритами, могут мыслить здраво.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх