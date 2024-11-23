Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы: Перечень привёл эксперт

людмила бер Казахстан. сейчас проходит стадию национализма, в своем развитии... быстро пройти видно не получается, а затягивать еще на несколько лет?.... может и наступит конец стране.... пример страна 404... Некоторых ничему не учит... Русские почти уехали, большая диаспора уйгуров... вот кто может вправить моЗг некоторым...

Silver Kont Дык после демонстрации возможностей "Орешника" и едут ставить казахчушек раком, никаких мелкобритов быть рядом с границами России не должно, и заигрываний с ними тоже... Так что, по сути, и едут ставить баев раком...