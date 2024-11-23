На фоне неоднозначных отношений между Москвой и Астаной, Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы.
Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы: Перечень привёл эксперт
Комментарии
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людмила бер
Казахстан. сейчас проходит стадию национализма, в своем развитии... быстро пройти видно не получается, а затягивать еще на несколько лет?.... может и наступит конец стране.... пример страна 404... Некоторых ничему не учит... Русские почти уехали, большая диаспора уйгуров... вот кто может вправить моЗг некоторым...
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11 час.
Silver Kont
Дык после демонстрации возможностей "Орешника" и едут ставить казахчушек раком, никаких мелкобритов быть рядом с границами России не должно, и заигрываний с ними тоже... Так что, по сути, и едут ставить баев раком...
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7 час.
Гульнара Гумерова
А Казахстан договороспособен? Верится с трудом, что эти "недобратушки", зараженные ненавистью к России и идолопоклонством перед пендосами и бритами, могут мыслить здраво.
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5 час.
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