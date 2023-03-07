Минэконом Забайкалья предложил без суда расторгать договоры с арендаторами леса

Министерство экономического развития Забайкальского края по результатам работы с предприятиями лесопромышленного комплекса по проблемным вопросам в сфере лесопользования, направило обращение о внесении изменений в лесное законодательство страны.
Министерство экономического развития Забайкальского края по результатам работы с предприятиями лесопромышленного комплекса по проблемным вопросам в сфере лесопользования, направило обращение о внесении изменений в лесное законодательство страны.
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