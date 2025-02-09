Откуда у них такие деньги? Почему мздоимство государевых людей не пресекается при первых признаках преступления

Николай Арзамасцев

МИД России прокомментировало сообщения о якобы нежелательности пребывания в стране посла Китая Чжан Ханьхуэя. В сообщении упоминается провокационный пост одного анонимного Telegram-канала, который далее подхватили некоторые другие ресурсы. «Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — говорится в заявлении. В Министерстве отметили, что не удивились подобным провокациям, и назвали это нагнетанием с целью подрыва российско-китайского сотрудничества.