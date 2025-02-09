Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • vladimir vedenkin
    Спасибо за информацию. Опровержение МИД не видел, а фальшивка правдоподобная.Откуда у них таки...
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Откуда у них такие деньги? Почему мздоимство государевых людей не пресекается при первых признаках преступления

Откуда у них такие деньги? Почему мздоимство государевых людей не пресекается при первых признаках преступления

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Надоело, что богатство чиновника стало у нас приниматься как в порядке вещей.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
МИД России прокомментировало сообщения о якобы нежелательности пребывания в стране посла Китая Чжан Ханьхуэя. В сообщении упоминается провокационный пост одного анонимного Telegram-канала, который далее подхватили некоторые другие ресурсы. «Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — говорится в заявлении. В Министерстве отметили, что не удивились подобным провокациям, и назвали это нагнетанием с целью подрыва российско-китайского сотрудничества.
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3 час.
Ника
А вы его дома, точнее усадьбы, видели?
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2 час.
vladimir vedenkin
Спасибо за информацию. Опровержение МИД не видел, а фальшивка правдоподобная.
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1 час.
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