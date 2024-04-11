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Двенадцать человек погибли на пожарах в Карелии с начала года

Начальник пресс-службы МЧС Карелии рассказал о статистике пожаров, а также прокомментировал готовность служб к ЧС и паводкам     Начальник пресс-службы управления МЧС Карелии Максим Рожин стал гостем студии телеканала «Ника плюс».

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