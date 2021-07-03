Долбодятлы недели: личное мнение вредно, завод и стройка, как лекарство от «педерастии», и зачем Хуснуллин гонит на стройки тунеядцев-пенсионеров

Элина МорозоваПолитикаДолбодятлы недели: личное мнение вредно, завод и стройка, как лекарство от «педерастии», и зачем Хуснуллин гонит на стройки тунеядцев-пенсионеров Александра Баязитова За окном суббота, и долбодятлы недели от СНЕГ.TV снова с вами, дорогие читатели.Вернуться к статье208НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTMTatyana MaranjyanВыбрала бы всех четверых, да нет такой возможностиTMTatyana MaranjyanВыбрала бы всех четверых, да нет такой возможностиГГарикахах пенсов на стройку? для этого мажоров ну очень многоЗЖЗоя ЖукХуснуллин лучший в Правительстве РФ. Профессионал! При нем сразу стройки оживились по всей стране. Воруют меньше значительно. И то, что он предлагает и пенсионеров на работу принимать, это только плюс ему. Многие пенсионеры на работу устроиться не могут, а на одну пенсию не проживешь. Не захочешь работать и есть такая возможность, никто заставлять не собирается!Юрий КузнецовНа пенсии люди по миру должны ездить, внуков няньчить, а не в ярмо впрягаться, курите вы видимо не то...ЗЖЗоя ЖукЯ не курю. И речь о праве выбора. Есть возможность - можно и по миру поездить. Есть желание работать и зарабатывать - пожалуйста. И это правильно не зависимо от возраста. Было бы здоровье!Владимир Eвтушенкокакая изощрённая демагогия! Много вы по стране поездите при пенсии в 13-16 тысяч, когда ЖКХ отнимает 5-6 тысяч? Такое могут себе позволить лишь госчиновники и депутваты на пенсии. Вы из них?Юрий КузнецовМозг включайте когда читаете, и в сентябре сделайте свой выбор за то как вы хотите жить, и чтобы жили ваши внуки по вашему выборуВладимир Самойленконадо шоб была такая возможность. по миру ездить. тока это не от пенсионеров зависит. вона матвиенко и так по миру ездить может на свою пенсию. тока всё никак не уйдёт. всё работает.ЗЖЗоя ЖукЯ не из них. Но я ветеран труда. 50% скидка за жкх и бесплатный проезд. Пенсия 24 тыс. Так что езжу иногда и по миру.ирина Северова северова (гуляева)Один другого "лучше". Но , все таки победил Мурашко.... Да... скоро на стройку собираться с мужем. Может доползем , чтобы стране помочь , а то работать некому. Золотая молодежь на крутых тачках гоняется и людей давит или за границей сидит. Я предлагаю "певиц" и "певцов" ,которые торчат на тв вместе с домом - 2 , 3 и четыре отправить туда же.Юрий КузнецовОднозначно всех на первое место. Первому - цветы на восьмое марта, второму - путевку в шахту, третьего пропустить через своих воспитанников с дилдами из магазина Алиэкспресс, и будем надеяться они не порвут его очко, как и ворота других сборныхСЗСергей ЗюкинПоползем, мобилизованные, на стройки, помирать, а то буржуям деньги не освоить! Шутка, но... Такой х...ни даже при Сталине, когда страну поднимали из руин после войны, не было! Упыри мерзкие!👻Алексей ПлескачГлавные долбодятлы недели - это представители российского истеблишмента - богатеи. За которых топит наша автор. Именно они - целиком и полностью против повышения - действенного - пенсий, а так же - минимального размера оплаты труда. Часть таковых - обуяны самым ядрёным - уровня "свиньи Розенберга" - социальным фашизмом. Но наша автор предпочитает - работая на известную инфопомойку - продолжать канализировать вред от упомянутых мной - на высшую федеральную власть. Мда... Ну что ж... Получение нашей автором пункта в заявление на присвоение Премии Дарвина - я зафиксировал! Потому, что последняя Прямая Линия показала, что "белые перчатки" в отношении упомянутой мной категории и их посаженцев в депутатской и чиновничьей среде - уже надо снимать. И, думаю, эти "мягкие рукавицы" или "белые перчатки" сняты будут! ЧТО будет нашей автору - не берусь даже представить! Переобуется в прыжке, наверное, как всегда все подобные делают.NatalyВряд ли для кого-то будет большим секретом, что мы живем в классовом обществе. Как бы не хотелось думать иначе, но большинство из нас принадлежит к классу эксплуатируемых, то есть простому трудовому народу. И лишь меньшинство, которое является современным правящим классом, то есть хозяева фабрик, заводов, концернов, торговых сетей, то есть современные олигархи является классом эксплуататором.азумеется, что для большинства россиян гораздо более привлекательной системой является социализм, так как в рамках этой системы прибавочная стоимость, которая производится людьми труда, идет на нужды общества, а не в карман капиталиста. И лишь маленькой прослойке российского общество выгодно оставить всё как есть, чтобы продолжить делать то, что они делают на протяжении последних 30 лет. В этом важном вопросе каждый человек занимают ту или иную позицию, а каких взглядов придерживается президент России? Хотя формально, Путин делает вид, что находится над классовым вопросом, если внимательно проанализировать его публичные выступления, то становится ясно каких взглядов он придерживается.перенесемся в 2018 год на большую ежегодную пресс-конференцию "Гаранта Конституции". Отвечая на вопрос о возможности социализма в России, так как на это есть большой запрос среди населения, президент довольно категорично ответил, что социализм в России невозможен. По словам российского лидера, социализм ведет к тупику в экономике. Странно, но СССР, как и Китай сегодня был одной из самых динамично развивающихся экономик мира, но, видимо, президенту этот момент видится иначе.Примечательно, что в отношении капитализма, либеральных реформ и рыночной экономики президент гораздо менее категоричен. Более того, часто президент защищает капиталистическую систему. Например, рассуждая об Октябрьской революции Владимир Путин заявил, что капитализм - это признак цивилизованных стран, а большевики его разрушали. Выходит, что по логике президента СССР был, видимо, не совсем цивилизованным государством.Алексей ПлескачДа... А Путин не всесилен! И не надо на него вешать всё! Как на Сталина! Сталин более-менее что-то мог лишь тогда - когда уже началась Великая Отечественная! А Берия - как бы на него не вешали репрессии - пришёл в НКВД - руководить - аж в ноябре 1938-го! Когда напоминаешь это тем, кто проводит ту мифологию, так у них начинается!!!Владимир EвтушенкоГусЕна и здесь тв гадишь, тварь фашистская.Анна ЭржибоваВыбрала третий,потому как других вар.нет,честно говоря они все заслуживают награду без исключения :)Владимир МезенинАвторы этого материалаEvgeniy LeV+100500Комментировать
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