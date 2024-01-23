Депутат Хамзаев предложили ввести уголовное наказание за катание на привязанных к авто тюбингах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает ввести уголовное наказание за практику катания тюбингов, привязанных к автомобилям и сопровождаемую детьми, если эти действия создают угрозу для жизни и здоровья детей.
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