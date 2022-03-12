Факты Дня

2 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гришаев Александр
    Лучше бы фашингтон выстрелил себе в голову!Каждая санкция – ...
  • Александр
    Что то Боррель скромничает.. "Дошли до предела..".. В России ещё около ста миллионов человек , против которых можно в...Намёк понят: Евро...
  • Vladimir Lenkov
    Сейчас, главное, ничего не продавать нашим врагам за их зеленые фантики, которые они изготавливают, нажимая на кнопку...Намёк понят: Евро...

Последствия неизбежной схватки с Западом

Признаться честно, я не верил в то, что Россия начнёт на Украине полномасштабную спецоперацию. Да, многие российские эксперты, аналитики и публицисты неоднократно писали о том, что схватка с Западом с применением армейских подразделений неизбежна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх