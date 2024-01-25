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Biden Dispatches CIA Director To Negotiate Major Gaza Ceasefire Deal

Biden Dispatches CIA Director To Negotiate Major Gaza Ceasefire Deal

Biden Dispatches CIA Director To Negotiate Major Gaza Ceasefire Deal On Thursday The Washington Post is reporting a hugely unexpected development related to the Israel-Hamas war, writing that President Biden will send CIA Director William J.

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