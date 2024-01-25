Biden Dispatches CIA Director To Negotiate Major Gaza Ceasefire Deal On Thursday The Washington Post is reporting a hugely unexpected development related to the Israel-Hamas war, writing that President Biden will send CIA Director William J.
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