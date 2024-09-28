Угледар в плотном «кольце», уцелевшие бандеровцы перед выбором: сдаться или умереть

Радомир Маркуш 27 сентября 2024 г., 17:48 Темпы освобождения города сдерживают не «Черные запорожцы», а оставленные в руинах «сюрпризы» На Южно-Донецком фронте российские подразделения продолжают штурм «фортецi» Угледар.
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