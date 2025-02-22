Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда деньги списались со счета, но услуга не была предоставлена или Продолжить чтениеЧарджбек и дебетовые карты: особенности применения The post Чарджбек и дебетовые карты: особенности применения appeared first on SPB Balt Synd.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)