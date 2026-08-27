Невероятная природа России в 80 кадрах

Россия — страна с поистине безграничными просторами и удивительным разнообразием ландшафтов. От суровых северных скал до тёплых южных морей — каждый регион хранит свою уникальную красоту, которая ждёт своего исследователя.
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