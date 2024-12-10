Страна и люди
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Страна и люди

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Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Ну что, запасаемся попкорном!? Ущемленные представители абхазской оппозиции мечутся на фоне того, что Россия прекратила финансировать бюджет республики и потребовала отдать долги за поставляемую электроэнергию.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Очень тенденциозная статья. Зачем России, все-таки, нужна Абхазия? Её черноморские порты крайне выгодны для использование Россией для торговли. Существующий в Новороссийске уже перегружен и не так удобен. А вот абхазы имеют основания опасаться за свою страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.
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