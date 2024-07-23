В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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