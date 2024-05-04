Что будет, если не платить курортный сбор в Петербурге: в отелях начались проверки

Рассказываем, что будет, если не платить курортный сбор в Петербурге. Согласно недавнему постановлению правительства Петербурга, комитет по развитию туризма приступил к проведению контрольных мероприятий в отношении отелей города.
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