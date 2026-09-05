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Путин поддержал идею снижения ставки по льготной ипотеке многодетным семьям

Путин поддержал идею снижения ставки по льготной ипотеке многодетным семьям

Президент России Владимир Путин 5 сентября поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома.

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