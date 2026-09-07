Якубовский сообщил о новом порядке доставки платёжек, который вступит в силу 1 сентября 2027 года

Член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия») предупредил о новом порядке доставки платежек за услуги ЖКХ, который начнет действовать с 1 сентября 2027 года.
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