Российские хакеры постарались: ВСУ лишены возможности следить за нашими дронами на ЛБС

Украинские вооружённые силы лишились возможности обнаружения российских беспилотников на передовой. Как сообщает Mash, хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области.
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