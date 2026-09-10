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На Алтае задержали курьершу мошенников, объехавшую половину России для хищения денег

На Алтае задержали курьершу мошенников, объехавшую половину России для хищения денег

За два месяца женщина совершила более 20 перелетов и поездок по стране Гастролировавшую по России пособницу аферистов поймали в Алтайском крае с похищенными у бойца СВО деньгами, сообщает региональное МВД.

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