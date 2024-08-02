Дарксторы «ВкусВилл» используют ИИ. Он распознает испорченные овощи и фрукты

Сеть магазинов «Вкусвилл» внедрила в свою работу ИИ, распознающий дефекты на овощах и фруктахСеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» внедрила искусственный интеллект, распознающий просроченные фрукты и овощи: теперь консультацию технологов заменяет чат-бот в Telegram, который помогает предотвратить попадание некачественных продуктов на полки магазинов.