Самые крутые автомобили 2024 года в одном месте

Традиционные автосалоны уходят в прошлое. Вместо этого основной площадкой для демонстрации новых автомобилей, особенно дорогих спорткаров, становятся автомобильные мероприятия вроде Фестиваля скорости в Гудвуде или Недели автомобилей в Монтерее.
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