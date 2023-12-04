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Мигранты подумали, а зачем учительнице 2 ноги: женщина и ее ребенок попали в лапы Намигу и Роялу и карма. Видео

Мигранты подумали, а зачем учительнице 2 ноги: женщина и ее ребенок попали в лапы Намигу и Роялу и карма. Видео

Сегодня в Екатеринбурге состоялся суд над Намигом Байрамовым и Роялом Гасымовым, обвиняемыми в нападках на учительницу и ее дочь.

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Комментарии
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Александр Попов
Отсидят и на КОЛ, потом домой.
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12 час.
TG
Tamara Goncharuk
Опять диаспора отмазала?
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11 час.
Юрий Гаврилов
Приговор ни о чём
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3 час.

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