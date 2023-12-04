Мигранты подумали, а зачем учительнице 2 ноги: женщина и ее ребенок попали в лапы Намигу и Роялу и карма. Видео

Сегодня в Екатеринбурге состоялся суд над Намигом Байрамовым и Роялом Гасымовым, обвиняемыми в нападках на учительницу и ее дочь.
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