Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Всех,кто в окружении,добить. Без всякой жалости!Украинские войска...
  • Александр Ткаченко
    Да там Путина нет. И мздоимцев расстреливают. Лепота.Китай предупредил...
  • Yvan
    "Откуда берётся цифра на весах, когда мы взвешиваемся? Всё дело в силе тяжести, с которой наше тело притягивается МАГ..."Если прыгнешь, у...

Пленник ВСУ Мерченко: подготовка формальна, а блиндажи малы для укрытия

Пленник ВСУ Мерченко: подготовка формальна, а блиндажи малы для укрытия

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко рассказал о формальной подготовке бойцов. В плену он описал ситуацию с неподготовленными укрытиями и признался, как дезинформация командования привела их к сдаче в плен российским солдатам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх