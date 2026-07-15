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Юджин Оморуйи официально присоединился к «Бешикташу»

« Бешикташ » официально объявил о подписании 29-летнего форварда Юджина Оморуйи (198 см). Канадский баскетболист провел 3 года в НБА (2021-2024), а прошлый сезон отыграл в «Басконии».

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