Вооружённые силы РФ поразили пункт военной логистики ВСУ в Одесской области Российская армия продолжает уничтожать украинские логистические объекты.
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Вооружённые силы РФ поразили пункт военной логистики ВСУ в Одесской области Российская армия продолжает уничтожать украинские логистические объекты.
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