Вы заметили, как наши люди озлобились из-за разграбления «Пятёрочки» в Судже украинскими нацистами? Дикие бабуины прямо из африканской саванны впервые увидели приличный магазин.
О разнице между российскими и украинскими бабушками
Комментарии
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Аршак Меликджанян
Жванецкий конечно очень хороший сатирик и писатель был и есть, но как человек редкой гадости, и таких много тот же макаревич, пугачиха и т.д. песни шикарные, но люди гадостные.
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17 час.
Игорь
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17 час.
Юрий анин
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16 час.
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