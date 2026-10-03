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Газета.ру

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Тренер Карпин похвалил реформу ФИФА, увеличившую паузу на сборные

Тренер Карпин похвалил реформу ФИФА, увеличившую паузу на сборные

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после матча против сборной Намибии (6:0) заявил, что доволен увеличенным временем сентябрьско-октябрьской международной паузы.

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