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В тени великого Мюнхгаузена: как Людмила Зорина сохранила единственный брак Олега Янковского

В тени великого Мюнхгаузена: как Людмила Зорина сохранила единственный брак Олега Янковского

Заслуженной артистке РФ Людмиле Зориной исполнилось 85 лет. В общественном сознании она давно стала символом верности, женщиной, сумевшей сохранить единственный брак Олега Янковского.

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