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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Для рядового игрока самый вероятный итог в худшем случае – переустановка приложения». Panda Ludens о санкциях ЕС в отношении «Мобильной карты»

Автор телеграм-канала Panda Ludens Евгений Лебедев предположил максимальный негативный эффект для российских бетторов от введения санкций против «Мобильной карты».

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