Более 50 штурмовикам бригады «Урал» вручили награды

Более 50 военнослужащим 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» вручили государственные и ведомственные награды.
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