Малюк: официально СБУ не признает причастность к убийствам Кивы и Татарского

Глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, например, экс-депутата Рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, но подтверждать это официально не стал.
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