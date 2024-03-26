Малюк: официально СБУ не признает причастность к убийствам Кивы и Татарского

Глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, например, экс-депутата Рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, но подтверждать это официально не стал.