Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьное расписание утверждается школой, но должно соответствовать федеральным и санитарным нормам.
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