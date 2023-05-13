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Боевики ВСУ обстреляли центр Горловки, повреждены собор и многоквартирный дом (ФОТО)

Боевики ВСУ обстреляли центр Горловки, повреждены собор и многоквартирный дом (ФОТО)

Украинские неонацисты обстреляли центр Горловки, в городе повреждён кафедральный собор. «Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.

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