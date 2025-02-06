Новый Департамент эффективности правительства Илона Маска за несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа сделал то, о чем патриоты, сторонники суверенного пути для России просили десятилетиями.
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