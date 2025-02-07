«Осталось несколько часов до масштабного удара,» — формируются котлы. Два русских гарнизона в окружении, решающая битва за Суджу Юлия СоколоваНесмотря на провал контрнаступления 6 февраля и значительные потери противника, российские военкоры и бойцы уверены: это лишь начало новой атаки.