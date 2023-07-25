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Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза

Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вновь приступила к занятиям на льду после перенесенной болезни. О том, что Щербакова уже тренируется в школе «Хрустальный» Этери Тутберидзе, агентству ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

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