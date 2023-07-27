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Хмельницкая объяснила, почему Серебряков уезжал жить в Канаду

Хмельницкая объяснила, почему Серебряков уезжал жить в Канаду

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, почему звезда «Жмурок» Алексей Серебряков уезжал вместе с семьей в Канаду в 2012 году.

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Комментарии
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виталий сукачев
Засранец.
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15 час.
Анна
Алёна Хмельницкая знает лучше самого Серебрякова, почему он уезжал.  &quot;Наговорил  на эмоциях!&quot; Слово не воробей. А наговорил он это , потому что надеялся, что не вернётся и его там встретят с распростёртыми обьятиями и начнут давать главные роли. Не учёл, что, кроме таланта, надо ещё и язык знать. А приезжал в Россию, чтобы деньги зарабатывать. А теперь детьми прикрывается. Сколько в России &quot;особенных детей?&quot;. Что то никто из-за них не покидает Родину и не хамит народу.
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10 час.
Владимир Петров
Фильмы с ним не смотрю - вижу сплошь фальшь...
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