Депутат Шеремет: киевский режим ответит за атаку беспилотников на Москву

ПФ

Петр Федотов

Опять начали стращать"красной" линией! Прекратите говорильню, помалкивайте, либо принимайте меры. СП-2 и СП- 1 взорвали, мост Крымский взорвали, в Москву беспилотники прилетают как к себе домой. А власть, РФ всё грозит кому то и обещает ему что то показать.