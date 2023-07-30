Киевский режим ответит за атаку беспилотными летательными аппаратами на Москву. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Депутат Шеремет: киевский режим ответит за атаку беспилотников на Москву
Комментарии
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Александр Елецкий
Может короткий разговор заменить конкретными действиями, чтобы отбить охоту совершать террористические акты.
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1 д.
ПФ
Петр Федотов
Опять начали стращать"красной" линией! Прекратите говорильню, помалкивайте, либо принимайте меры. СП-2 и СП- 1 взорвали, мост Крымский взорвали, в Москву беспилотники прилетают как к себе домой. А власть, РФ всё грозит кому то и обещает ему что то показать.
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1 д.
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