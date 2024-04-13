Сегодня 2,4K прочитали За последние несколько лет Россия инвестировала порядка 5 млрд. долларов.
Киргизия обнаглела окончательно. Бишкек потребовал запретить все русское, однако при этом просит у России 5 млрд. долларов
Комментарии
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Natalia Ivanova
Вы когда такой пост выставляете "А может наше правительство решило поддержать пенсионеров? Опять не угадали. Названую сумму, наша страна вложила в экономическое развитие Кыргызстана." Наше правительство берите в кавычки. Всё продолжается по- прежнему - российские активы и средства вкладывают в нац. менов.
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12 час.
Татьяна Кибишева
Остох...орошела такая политика правительства!!!!!!!
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12 час.
Стефания Новак
Вот именно лучше бы эти 5 млрд. потратили на пенсионеров. В России многие пенсионеры живут на пенсию, которая является единственным средством существования. А как прожить одинокому пенсионеру на 19 тыс. руб и вынуждены брать займы с сумасшедшими процентами под 365% а потом невозможно оплатить эти проценты и вернуть займ. А приставы забирают последнее и опять приходится брать займы - замкнутый круг. И все повторяется а 5 млрд . уходят в "братские республики "
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10 час.
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