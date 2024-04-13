МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 052 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Так в чём вопрос у НАТО-ЕС? Напечатайте 183 триллиона евро и разбросайте равномерно эти денежные фантики по всей терр...Солдаты НАТО бежа...
  • Лев Добрый
    Хотелось бы знать, на кого работает много-векторный змагар!😜👈Путин готов к мир...
  • Махамбет Толеугазин
    Анка, глубоко законспирированный  агент Кремля. Грамотно и систематично разваливает экономику Германии, которая в пос...Анналена Бербок в...

Киргизия обнаглела окончательно. Бишкек потребовал запретить все русское, однако при этом просит у России 5 млрд. долларов

Киргизия обнаглела окончательно. Бишкек потребовал запретить все русское, однако при этом просит у России 5 млрд. долларов

Сегодня 2,4K прочитали За последние несколько лет Россия инвестировала порядка 5 млрд. долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Вы когда такой пост выставляете &quot;А может наше правительство решило поддержать пенсионеров? Опять не угадали. Названую сумму, наша страна вложила в экономическое развитие Кыргызстана.&quot; Наше правительство берите в кавычки. Всё продолжается по- прежнему - российские активы и средства вкладывают в нац. менов.
Ответить
12 час.
Татьяна Кибишева
Остох...орошела такая политика правительства!!!!!!!
Ответить
12 час.
Стефания Новак
Вот именно лучше бы эти 5 млрд. потратили на пенсионеров. В России многие пенсионеры живут на пенсию, которая является единственным средством существования. А как прожить одинокому пенсионеру на 19 тыс. руб и вынуждены брать займы с сумасшедшими процентами под 365% а потом невозможно оплатить эти проценты и вернуть займ. А приставы забирают последнее и опять приходится брать займы - замкнутый круг. И все повторяется а 5 млрд . уходят в &quot;братские республики &quot;
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору