Музей-заповедник «Царское Село» отреставрирует Пирамиду

Это архитектурное сооружение XVIII века В Екатерининском парке в музее-заповеднике «Царское Село» начали реставрацию Пирамиды, архитектурного сооружения XVIII века, построенного по заказу Екатерины II по проекту Чарльза Камерона.
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