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Телеведущий Владимир Соловьев удостоен звания Героя ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев удостоен звания Героя ДНР

Многое из того, что делает журналист для Донбасса, остается за кадром, отметил глава республики Денис ПушилинТелеведущему Владимиру Соловьеву было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики (ДНР).

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