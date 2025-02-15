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Царьград

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В Новосибирске ещё 24 мигранта поставлены на воинский учёт после рейда на рынке

В Новосибирске ещё 24 мигранта поставлены на воинский учёт после рейда на рынке

Сотрудники правоохранительных органов застали уклонистов врасплох в павильоне рядом с Октябрьским рынком.

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Комментарии
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Б
Боцман
Какой-то бред. Ну если не хотят встать на воинский учёт в положенные время, то и анулируйте паспорт, сделайте его недействительным. И эти уклонисты сами побегут в военкомат. Это жэ так просто.
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