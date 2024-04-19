Противоречивости нет: Макрон прокомментировал заявления о закупке Францией газа у России Татьяна АрестоваФранция продолжает закупать у России газ, что периодически вызывает критику на фоне позиции европейских политиков.
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