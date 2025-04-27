Чего ждет предпринимательское сообщество от возвращения Паслера

Ровно месяц назад Свердловская область проснулась при другой власти. 26 марта практически в ночи из Кремля сообщили, что президент предложил Денису Паслеру пересесть из одного губернаторского кресла в другое.
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