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Ройс об интересе «Аль-Насра»: «Мой контракт истечет через 6 месяцев. Был бы не прав, если бы не беспокоился»

Марко Ройс прокомментировал информацию о том, что может перейти в «Аль-Наср». Ранее саудовский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду.

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