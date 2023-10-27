Мэр Братска поздравил коллектив Братского театра кукол «Тирлямы» с 55-летием

Накануне 55-летия Братского театра кукол «Тирлямы» мэр города Сергей Серебренников поздравил коллектив учреждения с юбилеем и поблагодарил режиссера, артистов, бутафоров, монтировщиков и прочих специалистов театра за духовное развитие подрастающего поколения и весомый вклад в культурную жизнь Братска.