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Иркутск Сегодня

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Мэр Братска поздравил коллектив Братского театра кукол «Тирлямы» с 55-летием

Мэр Братска поздравил коллектив Братского театра кукол «Тирлямы» с 55-летием

Накануне 55-летия Братского театра кукол «Тирлямы» мэр города Сергей Серебренников поздравил коллектив учреждения с юбилеем и поблагодарил режиссера, артистов, бутафоров, монтировщиков и прочих специалистов театра за духовное развитие подрастающего поколения и весомый вклад в культурную жизнь Братска.

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