От «двести пятого» до «супера» — все тягачи МАЗ в одном видео!

Слыхали ли вы о таком седельном тягаче – А? Если нет, то это вполне объяснимо: сегодня эту модель легко опознают только большие знатоки отечественной автомобильной истории, а всем остальным недолго и подзабыть, что именно «двести пятый – А» был самым-самым первым седельником Минского автозавода.
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