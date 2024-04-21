От «двести пятого» до «супера» — все тягачи МАЗ в одном видео!

Слыхали ли вы о таком седельном тягаче – А? Если нет, то это вполне объяснимо: сегодня эту модель легко опознают только большие знатоки отечественной автомобильной истории, а всем остальным недолго и подзабыть, что именно «двести пятый – А» был самым-самым первым седельником Минского автозавода.