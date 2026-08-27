НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

Как получить разрешение на самостоятельный уход ребенка из школы

Как получить разрешение на самостоятельный уход ребенка из школы

Вопрос о том, когда ребенку можно доверить самостоятельно покидать школу, волнует многих родителей. Желание ребенка не ждать уставшего родителя в душном вестибюле, а самому дойти до дома или погулять во дворе, вполне естественно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии