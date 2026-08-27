Как получить разрешение на самостоятельный уход ребенка из школы

Вопрос о том, когда ребенку можно доверить самостоятельно покидать школу, волнует многих родителей. Желание ребенка не ждать уставшего родителя в душном вестибюле, а самому дойти до дома или погулять во дворе, вполне естественно.
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