Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Единой Европы не существует, лишь есть отдельные государства, предоставленные сами себе.
Экс-разведчик США Риттер: Европы не существует, она нереальна
Комментарии
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Eduard
Есть мафия"Европа",
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22 час.
Eduard
Я всегда писал,что ЕС создали доля такого момента как сейчас,тоесть для войны с Россией.Просто по сценарию было вхождение Украины в НАТО,а потом война НАТО с Россией.Смысла это не меняет!
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22 час.
Eduard
Когда Германия и Франция получили от России дюлей,кто-то там решил создать ЕС и НАТО,что бы все вместе её атаковать! Я думаю и это не имеет смысла!
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22 час.
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